Таиланд хочет пополнить список ЮНЕСКО супом «Том Ям»

Правительство Таиланда намерено подать в ЮНЕСКО заявку, чтобы внести свой традиционный кисло-острый суп «Том Ям» с креветками («Том-ям-кунг») в список мирового материального культурного наследия. Решение было принято на заседании министерства культуры королевства.

«Будут проведены публичные слушания для заинтересованных сторон, таких как образовательные институты <...> и ассоциации тайских кулинаров, чтобы получить как можно больше информации о «Том-ям-кунг». <...> Эти сведения будут использованы для справки, которую министерство [культуры] подготовит <...> для представления в ЮНЕСКО до 31 марта следующего года», – сообщает 29 мая издание Bangkok Post.

Власти Таиланда все последние годы пытаются расширить свое присутствие в списке ЮНЕСКО, однако это первая попытка использовать для такой цели кулинарию. В список всемирного наследия в королевстве входят всего 5 объектов - 3 культурных и 2 природных. Для сравнения, в соседних Камбодже и Вьетнаме по 8 таких объектов.

Несмотря на то, что за «Том Ямом» закрепилась слава традиционного таиландского блюда, его готовят и в соседних странах. Более того, Лаос даже считает этот кисло-острый суп своим национальным блюдом. Разновидности можно встретить в Малайзии и Индонезии, а способ приготовления, который описывается в названии «Том» (кипятить) и «Ям» (острый салат), используется и другими народами.





