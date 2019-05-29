Усыпили и обчистили. В Кирове врачей скорой арестовали за хищение денег у пациентов

В Кирове полиция раскрыла преступную схему, по которой местные медики пытались расплатиться с кредитами. Недостающие деньги, по версии следствия, они добирали с пациентов после укола от гипертонии.

Как сообщили в МВД России 29 мая, дело о разбое 27-летний врач-терапевт и 35-летний фельдшер скорой помощи получили после заявления двух пенсионерок. Женщины рассказали о двух мужчинах в белых халатах, предложивших лечение от гипертонии на дому.

Процедуры ограничились измерением давления и уколом, после которого пациентки уснули. Пропажу денег заметили на следующий день. Полицейские выяснили, что врач ещё во время прошлого визита в квартиру приметил тайник и привлёк коллегу предложением заработать.

«Один из фигурантов часть своей доли – около 30 тысяч рублей – потратил на погашение ранее взятых кредитов. Остальные денежные средства сотрудники полиции изъяли у задержанных в ходе обысков», – уточнили в МВД.

По решению суда медиков отправили под стражу, похищенное вернут пенсионеркам.





