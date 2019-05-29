В Петербурге запустили конкурс «Мой город – мои возможности». Кому-то доведется получить наставления от Беглова

Врио губернатора Александр Беглов 29 мая объявил о начале конкурса «Мой город — мои возможности». Молодые попробуют сделать карьеру, старшим предлагают только «прокачаться».

На брифинге, посвященном конкурсу, рассказали, что он организован Смольным по поручению врио губернатора и при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Сам Беглов, впрочем, ограничился кратким приветственным словом и покинул зал. Отметим, СМИ надеялись получить комментарии по поводу выдвижения врио губернатора на выборы.

Целью конкурса называют привлечение в правительство Санкт-Петербурга энергичных руководителей новой формации, а также карьерные возможности для молодого населения. Таким образом решается пресловутая задача 35 на 35 (не менее 35% государственных и муниципальных служащих не старше 35 лет). Впрочем, допускаются участники и старше этого возраста — но лишь для «прокачки» собственных навыков и профразвития, претендовать на замещение должностей будут молодые. Отдельно уточняется, что необходимо законченное высшее образование, управленческий опыт и отсутствие судимости.

Модель аналогична конкурсу «Лидеры России», отбор идет в три стадии: дистанционный этап, полуфинал и финал.







После регистрации участники должны будут написать актуальное эссе, а затем реализовать не менее актуальное социально направленное мероприятие.

Среди наставников, которые будут работать с участниками, сам Александр Беглов, несколько вице-губернаторов, советник врио губернатора Николай Буров, замгенпрокурора РФ Николай Винниченко, режиссер Лев Додин, представители крупного бизнеса и благотворительного сообщества. Отдельно сообщается, что финалисты «Лидеров России» проходят в финал петербургского конкурса без отбора. Регистрация открыта до 25 июня.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин не стал подробно рассказывать о поддерживаемом властью проекте по кадровому обновлению руководства страны «Лидеры России» в своём послании Федеральному собранию. Вероятной причиной СМИ называли задержание финалиста конкурса 2018 года члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова по делу о мошенничестве.