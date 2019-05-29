Изуродованное тело девушки без юбки нашли в Ломоносове

Избитую и изрезанную девушку нашли прохожие в Петродворцовом районе Петербурга минувшей ночью. На ней не было юбки и нижнего белья.

По информации «Фонтанки», тело увидел житель Ломоносова во время вечерней прогулки с собакой на перекрестке улиц Победы и Скуридина. После полуночи 29 мая убитой занялись криминалисты. Они увидели множество порезов на шее, сломанный нос, челюсть, скулу и рассеченную бровь с левой стороны лица. На вид жертве около 30 лет, из одежды на ней были только футболка, рубашка и куртка, другие предметы гардероба нашли в тех же кустах.





