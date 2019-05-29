ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.

Стоимость отделки начинается от 11 000 рублей за кв. м и зависит от выбранных материалов. В эту сумму входят доставка товаров для ремонта и вывоз строительного мусора.

«М2» разработан на базе «Конфигуратора отделки» – онлайн-сервиса на основе VR-технологий, которым пользуются покупатели квартир в проектах ГК «Ленстройтрест». С его помощью они выбирают материалы, рассчитывают сметы и заказывают отделку жилого пространства. Конфигуратор был запущен в июне 2016 года и быстро завоевал популярность среди клиентов компании. Поэтому в конце прошлого года было принято решение о создании аналогичного сервиса для ремонта квартир в других новостройках.

Заказ отделки через сервис «М2» состоит из нескольких этапов. Клиент отправляет специалистам планировку своей квартиры и в течение 24 часов получает два варианта дизайн-проекта, которые можно посмотреть в личном кабинете сервиса. Для удобства заказчика даже разработаны стили интерьера, например, «Лофт», «Скандинавский» или «Классический». Также доступны 3D-туры по квартире, показывающие, как будет выглядеть готовый ремонт. Понравившийся дизайн-проект дорабатывается с учетом пожеланий клиента, технический специалист проводит замеры квартиры для уточнения списка материалов и работ. После согласования сметы заключается договор. Заказчик может отслеживать ход работ в личном кабинете.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– Одно из преимуществ «М2» – широкий ассортимент отделочных материалов. На данный момент сервис сотрудничает с 58 поставщиками, в каталоге доступны несколько тысяч товаров от 317 брендов. Для клиентов «М2» предусмотрены скидки, размер которых может достигать до 50%. В этом году планируется увеличить ассортимент материалов до нескольких десятков тысяч наименований. В перспективе мы хотим предлагать заказчикам, помимо отделки, меблировку квартир.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»