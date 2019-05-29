Всеволожск остался без горячей воды. Дочка «Газпрома» «воспитывает» 80 тысяч человек

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» остановил поставки газа в котельные Всеволожска. Почти все население 80-тысячного города осталось без горячей воды, пишет 29 мая 47news со ссылкой на администрацию Всеволожского района.

Поставки газа на четыре котельные города под Петербургом были прекращены в три часа дня накануне, 28 мая. Решение связано с долгами «Всеволожских тепловых сетей» (ВТС) за поставленное топливо.

Глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский заявил 47news, что отключение стало неожиданностью. По его словам, месяц назад «Газпром межрегионгазу» дали гарантию оплаты долга, который составляет 4,5 млн рублей.

По информации областного издания, руководитель ВТС Аркадий Рубин проводит утром 29 мая экстренное совещание с управляющими компаниями. В комитете по ЖКХ Ленобласти назвали происходящее «воспитательной мерой». «По формальному признаку "Газпром" прав. Был подписан график платежей, он не был исполнен», – заявили чиновники.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаза» пока ситуацию не прокомментировали, но обещали это сделать в ближайшее время.





