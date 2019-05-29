В Петербурге пройдёт конкурс «Маленькая звезда России» среди здоровых детей и детей с ограниченными возможностями

1 июня в Петербурге состоится 4-й ежегодный конкурс «Маленькая звезда России». Это творческие состязания «на равных» среди здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, а также попавшими в трудную жизненную ситуацию.

«Маленькая звезда России» проводится в поддержку благотворительного проекта «Мы можем» им. П. М. Солтана. Одним из организаторов является благотворительный дом «Добрые люди». Также проект поддерживает петербургский комитет по культуре.

Принять участие в конкурсе могут дети от 4-х до 16 лет. Как сообщили «Фонтанке» организаторы, заявки ещё принимаются – последний день 31 мая. Участники будут соревноваться в вокале, танцах и моделинге.

В жюри – только медийные, уважаемые личности из области шоу-бизнеса, моды, телевидения, общественной деятельности. Обладатели гран-при и призовых мест во всех номинациях и возрастных категориях получат уникальную возможность творческого развития – участия в совместном номере со звёздными артистами в рамках благотворительного проекта «Мы можем», победители в номинации моделинга получат гарантированные рекламные контракты с крупными компаниями Петербурга.

Организаторы отмечают, что проект «Мы можем» поддерживают такие известные артисты как: Эмин Агаларов, Максим Фадеев, Анна Хилькевич, певица МАКСИМ, Митя Фомин (экс HI-FI), Дмитрий Дюжев, Катя Лель, Олег Газманов, Диана Арбенина, Ёлка, Город 312, Сати Казанова, Анна Семенович, Елизавета Боярская, Стас Пьеха, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Влад Топалов, Марина Хлебникова и многие другие.

О том, как принять участие в конкурсе «Маленькая звезда России» и как поддержать конкурсантов, можно узнать в официальном паблике мероприятия.