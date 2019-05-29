Цены запахли керосином. Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на топливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, предупредила о сложностях в развитии региональных перевозок из-за роста цен на авиационный керосин.

Об этом 29 мая сообщает РБК со ссылкой на обращение организации, адресованное вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

Увеличение объема авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

По данным АЭВТ, затраты участников рынка на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей. Причем в отдаленных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России.





