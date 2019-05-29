«Не хватило нашим ребятам чувства меры». В школе Владивостока, где прошел БДСМ-флешмоб, предлагают считать «инцидент исчерпанным»
Родители купят огнетушитель, дети выслушали нотации, директор школы остается на посту. Так закончилось разбирательство во Владивостоке, где накануне последней линейки учащиеся устроили БДСМ-флешмоб.
Об итогах проверки управления образования Владивостока 29 мая сообщает «Медуза». Со школьниками из 74-й, пришедшими на занятия в костюмах полиции и масках зайцев, провели профилактические беседы.
«Дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия», — сказал представитель городской администрации.
Родители школьников купят огнетушитель, который распылили во время флешмоба.
Директор учебного заведения Галина Пугина, которая собиралась уволиться после случившегося, решила остаться на своем посту. В распространенном мэрией видео педагог заявила, что «инцидент полностью исчерпан». «Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло», — сказала она.
При этом ранее проверки начали местная прокуратура, полиция и федеральное министерство просвещения. Об итогах пока не сообщалось — кроме составления протоколов на родителей двоих выпускников за незаконное ношение форменной одежды сотрудников правоохранительных органов со знаками различия. Дети уже извинились перед педагогами за свою выходку.
Справка:
Накануне последнего звонка выпускники 11-го класса 74-й школы решили вместо привычной школьной формы надеть полицейскую форму, ковбойские костюмы, маски зайчиков, заклеить соски, а вместо колокольчика взяли в руки дымовые шашки. Флешмоб начался на крыльце школы, переместившись в актовый зал.