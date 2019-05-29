«Не хватило нашим ребятам чувства меры». В школе Владивостока, где прошел БДСМ-флешмоб, предлагают считать «инцидент исчерпанным»

Родители купят огнетушитель, дети выслушали нотации, директор школы остается на посту. Так закончилось разбирательство во Владивостоке, где накануне последней линейки учащиеся устроили БДСМ-флешмоб.

Об итогах проверки управления образования Владивостока 29 мая сообщает «Медуза». Со школьниками из 74-й, пришедшими на занятия в костюмах полиции и масках зайцев, провели профилактические беседы.

«Дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия», — сказал представитель городской администрации.

Родители школьников купят огнетушитель, который распылили во время флешмоба.







Директор учебного заведения Галина Пугина, которая собиралась уволиться после случившегося, решила остаться на своем посту. В распространенном мэрией видео педагог заявила, что «инцидент полностью исчерпан». «Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло», — сказала она.

При этом ранее проверки начали местная прокуратура, полиция и федеральное министерство просвещения. Об итогах пока не сообщалось — кроме составления протоколов на родителей двоих выпускников за незаконное ношение форменной одежды сотрудников правоохранительных органов со знаками различия. Дети уже извинились перед педагогами за свою выходку.