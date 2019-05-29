Бельгия выдала России воевавшего на стороне запрещенного ИГ россиянина

Гражданин России Иммампаши Ахмадов, который принимал участие в боевых действиях в Сирии в рядах запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, был экстрадирован из Евросоюза.

«Федеральной службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола МВД России, ФСИН России организована экстрадиция из Королевства Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича», - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, Ахмадов был сторонником радикального ислама. В 2014 году он уехал в Сирию через Турцию, чтобы вступить в ряды боевиков. В 2018 году его задержали в Брюсселе по требованию российских властей. 28 мая его доставили в Россию.

«Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия», – уточнили в ФСБ.

Это уже не первый раз, когда в Россию из других стран выдают людей, воевавших в ИГИЛ. Так, в конце апреля из Марокко был доставлен Рамазан Саламов.





