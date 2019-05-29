Вдвое больше «интимных товаров» купили россияне в Интернете. Объём специфического рынка уже превысил 50 млрд рублей

Интернет-магазины в России кратно увеличивают продажи «товаров для взрослых».

Как сообщает 29 мая «Коммерсант» со ссылкой на Оzon, в последние два года объемы продаж интимной продукции увеличиваются ежегодно в 2,3 раза. За первый квартал 2019 года рост составил 2,5 раза. Спрос этой категории товаров на AliExpress ежегодно растёт на 50%, и изделия для взрослых входят в десятку самых продаваемых, сообщил представитель интернет-площадки Антон Пантелеев.

При этом чаще всего интимные товары покупают в холодное время года, особенно в ноябре – декабре, тогда как к лету интерес пользователей плавно переключается на товары для хобби и спорта. Спрос на игрушки для взрослых традиционно фиксируется перед Днём всех влюблённых 14 февраля, Днём защитника Отечества 23 февраля и Международным женским днём 8 марта.

В то же время число классических секс-шопов сокращается. По данным сервиса 2ГИС, с мая 2017 года по май 2019-го количество магазинов по продаже интимных товаров в 15 городах-миллионниках сократилось с 2,2 тыс. до 1,45 тыс. Больше всего магазинов закрылось в Казани (47,2%), меньше всего – в Волгограде (3,6%). Рост наблюдается только в одном городе – Ростове-на-Дону, там количество секс-шопов за два года выросло на 14,3%.







По данным «Infoline-Аналитики», в ближайшие полтора года может закрыться половина всех офлайн-магазинов.

Общий объем рынка товаров для взрослых в 2018 году превысил 50 млрд руб. Из них 35% – это онлайн-продажи. По данным российских производителей, доля отечественных изделий за последние два года выросла с 16% до 24%.