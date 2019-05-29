Роскомнадзор требует удалить онлайн-трансляции столкновений противников и сторонников строительства храма в Екатеринбурге

Прокуратура нашла экстремистские комментарии под видеозаписями трансляций издания E1.RU из сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге и требует убрать ролики из публичного доступа. Роскомнадзор по требованию ведомства теперь настаивает на удалении роликов о борьбе против строительства кафедрального собора из публичного доступа.

«Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования»,- рассказал 29 мая руководитель юридического отдела новостного ресурса Евгений Шуров.

В E1.RU уточнили, что сообщение от Роскомнадзора они получили «сегодня ночью», а причиной стали «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», которые обнаружили в комментариях.

Роскомнадзор уже не впервые требует удалить видео, относящееся к майским противостояниям сторонников и противников строительства религиозного сооружения. Так, депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко убрал со своего YouTube-канала ролик, где в комментариях также нашли призывы к экстремистской деятельности.







Напомним, что жители столицы Урала организовали многотысячные акции протеста против постройки храма святой Екатерины в городском сквере. Им противостояли православные бойцы и ОМОН. В автозаках оказались около сотни активистов. Президент Владимир Путин в разгар противостояния предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях мегаполиса для размещения храма.