В Петербурге за подрыв бомбы задержан школьный учитель. Он мстил министерству обороны после увольнения

Учитель 285-й школы Владимир Дзебниаури задержан в Петербурге. Он подозревается в подготовке взрыва рядом с КПП зенитного ракетного полка – недавним местом его службы.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, на Дзебниаури полицейские вышли почти через два месяца после взрыва самодельного устройства, начиненного гайками. Оно было замаскировано под серый ручной фонарь, закрепленный на эстакаде у контрольно-пропускного пункта. Устройство сдетонировало, когда мимо проходил наряд. Военнослужащие не пострадали.

По версии следствия, Дзебниаури мстил бывшим сослуживцам за увольнение в запас в 2018 году по компрометирующим основаниям. При обыске у подозреваемого нашли заготовку еще для одной бомбы – на этот раз замаскированной под аптечку.

Уголовное дело по незаконному изготовлению взрывчатки расследует следственное управление УМВД Всеволожского района.







На сайте школы №285 указано, что Владимир Дзебниаури преподает ОБЖ.