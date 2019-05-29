Пойманные сотрудником «Фонтанки» карманные воры вышли на свободу и вернулись к ремеслу. На улицах Петербурга они орудовали четыре месяца

За подпорченные впечатления от Петербурга у иностранных туристов оперативники уголовного розыска задержали пятерых специалистов по опустошению карманов. Трое из них еще хорошо помнят атмосферу изолятора, в который они попали с помощью сотрудника «Фонтанки».

По информации нашего издания, к утру 29 мая за решеткой вновь оказались Сергей Меркулов, Эдуард Хомерики и Геннадий Харчилава, которые в сентябре 2016 года попались на краже кошелька у пассажира метро. Сейчас компанию им составляют уроженец Абхазии Агрба и гость из Узбекистана Душатов. Их подозревают в серии краж на центральных улицах Петербурга с начала февраля этого года по конец апреля, всего в деле пока шесть эпизодов.

По местам жительства задержанных прошли обыски, изъято 38 телефонов, 74 тысячи в рублях, гонконгские и американские доллары, около 40 фунтов стерлингов и индийские рупии.

Решением суда Хомерики был приговорен к трем годам и десяти месяцам колонии, но вскоре вышел, на время следствия он находился в изоляторе. Меркулов получил три года условно. Дело Харчилавы не успело дойти до оглашения приговора, его выделили, чтобы объединить материалы с другими эпизодами. Эти трое, а также Станислав Хаджи-Оглы и Беслан Хварцкия были задержаны, когда в сентябре 2016 года, плотно обступив туриста из Швейцарии на входе в вагон метро, вытащили у него из кармана портмоне. Схему заметил сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко, он удерживал карманников, пока не пришли полицейские.





