Полуголый велосипедист в Пушкине предлагал себя в качестве секс-игрушки. Восьмиклассница намек не поняла

В Петербурге за развращение подрастающего поколения задержали 25-летнего велосипедиста. Он ошибся в выборе темы при разговоре со школьницей.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне Следственный комитет Пушкина возбудил уголовное дело по 135-й статье УК «Развратные действия» после обращения местной жительницы. Она рассказала о своей тринадцатилетней дочери, повстречавшей три дня назад на улице необычного велосипедиста. У него были спущены штаны, и первое, что незнакомец предложил восьмикласснице, – поиграть в сексуальные игры. Серьезность намерений он подкреплял демонстрацией члена, самоудовлетворением и просьбами дотронуться до него.

Встреча состоялась на Красносельском шоссе Пушкина у заброшенного здания – не самого живописного места для пеших прогулок. Вернувшись домой, девочка описала мужчину восточной внешности, детализировала его одежду и вспомнила бело-оранжевый цвет велосипеда. Полицейские нашли по приметам 25-летнего стропальщика, приехавшего на заработки из Узбекистана.





