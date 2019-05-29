«100% человеческий фактор». Хабаровские власти хотят развивать производство «Суперджетов», несмотря на катастрофу в Шереметьево

О намерении не только не сворачивать, но и расширять производство самолета Superjet (SSJ 100) в Комсомольске-на-Амуре заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По его словам, техническое заключение показало: случившаяся в Шереметьево катастрофа с 41 погибшим явилась следствием человеческого фактора.

«Сухой Суперджет» собирают на авиазаводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой»), поэтому правительство Хабаровского края внимательно следит за итогами расследования.

«Нам пришло официальное заключение, что технически самолет был в идеальном состоянии. Что произошло? На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки. Полилось топливо, и самолет загорелся. До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии — самолет технически был полностью исправен. Это 100% человеческий фактор»,— заявил Сергей Фургал в эфире местного телеканала «Губерния» по итогам поездки в Комсомольск-на-Амуре. Его слова утром 29 мая приводит «Коммерсантъ».

Документ в региональный Минтранс поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.







Фургал убежден: «не может быть и речи о сворачивании этого проекта».

«Наоборот, будем его расширять. Произошла определенная модернизация. Самолет, как мне говорили, немного уменьшат в длину, и за счет этого улучшат характеристики»,— добавил чиновник.

Напомним, вчера стало известно, что авиакомпании просят Минтранс проверить «Суперджеты» после катастрофы в Шереметьево. При этом ранее «Фонтанка» сообщала о том, что пилотов, возможно, не обучали полету в режиме Direct mode, в который самолет перешел после сбоя в работе электронных блоков.