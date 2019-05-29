Сотрудники представительства российского МИДа в Петербурге вышли на прогулку из-за украинских моряков. Освободить последних требовали от бухгалтера

Лжеминеры прислали электронное письмо в бухгалтерию представительства Министерства иностранных дел в Петербурге с угрозой взорвать бомбу на смертнике, если за полтора часа не будет исполнено решение морского трибунала. Автор требовал свободы для задержанных в Керченском проливе моряков.

По информации «Фонтанки», эвакуировать федеральных чиновников пришлось около часа дня 28 мая. Письмо пришло с адреса, который начинается со слова isus, получила его бухгалтерия петербургского представительства МИД. Автор утверждал, что в здании находится человек с бомбой, которая будет активирована по звонку в случае, если за полтора часа украинские моряки не будут отпущены на свободу.

Проверять пришлось два адреса: набережная Кутузова, 34, и Саперный переулок, 11. В три часа дня проверка закончилась, ничего и никого взрывоопасного в зданиях не нашли. Дожидались окончания работы кинологов десять человек.

Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге потребовал освободить граждан Украины 25 мая.





