Не доехали до работы. Микроавтобус перевернулся на Лени Голикова и утащил за собой еще три машины

В Кировском районе Петербурга столкнулись четыре автомобиля, микроавтобус перевернулся. Пассажирки получили травмы.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, утром 29 мая на улице Лени Голикова водитель микроавтобуса потерял управление на дождливом асфальте, зацепил несколько авто, в том числе на встречной полосе. Одну из машин выбросило на газон.

Микроавтобус завалился набок. Разбитые стекла порезали водителя и пассажирок. Движение по Лени Голикова существенно затруднено, участники аварии заняли почти всю проезжую часть.





