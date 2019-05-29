В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России

В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию. В военном ведомстве изучили доклад корпорации Rand – стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.

Об итогах изучения доклада в эфире телеканала «Звезда» в ночь на 29 мая рассказал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. По его словам, эксперты Rand посоветовали использовать Украину и Сирию для дестабилизации Москвы. В частности, из-за океана нужно продолжать поставки оружия на Украину, а в Сирии – поддерживать оппозиционные группировки.

Кроме того, организация предлагает вытеснить российских военных из Приднестровья. Правда, оговорился Ильницкий, это направление не является приоритетным для Вашингтона. Представитель Минобороны добавил, что американские власти продолжат выстраивать «дестабилизирующую дугу» от Черного моря до Прибалтики, а также играть на противоречиях между Арменией и Азербайджаном.

В конце своего выступления он добавил, что в докладе предлагается ослабить российское государство путем «утечки мозгов» из страны.





