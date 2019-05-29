Социологи нашли регион с самым низким рейтингом Владимира Путина

Регион с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина нашли социологи фонда «Общественное мнение». Им оказалась Магаданская область.

Как пишет 29 мая РБК, опрос был закрытый. Только 36% жителей Колымы заявили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресеье, они проголосовали бы за Владимира Путина. При этом в среднем по стране рейтинг главы государства равняется 48%. Исследование проводилось с середины марта по начало апреля.

Также нашли социологи субъект с самым низким рейтингом «Единой России» – это Хабаровский край. Там за партию власти готовы голосовать только 21% участников опроса. Средний рейтинг «ЕР» по стране — 34%.

Напомним, в 2018 году Путин выиграл выборы, набрав 72,3%. Судя по опросу ВЦИОМа, личный рейтинг доверия действующему президенту в конце мая снизился до исторически минимального значения — 31,7%.





