Huawei не сдается. Корпорация через суд потребовала изменить американский закон

Huawei подала в суд требование признать неконституционной часть американского закона о национальной безопасности, благодаря которой китайскую компанию поместили в «черный список» Министерства торговли США

В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в «черный список», а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает 29 мая РБК со ссылкой на CNBC.

Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту.

Если суд признает правоту Huawei и посчитает неконституционным положение NDAA, у китайской компании будут все основания для того, чтобы добиться исключения из «черного списка» Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.







Администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.

21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.