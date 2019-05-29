Полковник Баранов показал, кто в Петербурге хозяин: не договорившись с диаспорами, 300 полицейских вышли на охоту в две смены

В Петербурге началась самая масштабная облава за последнее десятилетие. Формальная задача – проверить все места наибольшей концентрации выходцев с Кавказа и Средней Азии. Фактическая – склонить представителей диаспор к конструктивным переговорам. Дискуссию в таком формате новый начальник полиции готов прекратить после появления у следователей участников недавней межнациональной резни.

По информации «Фонтанки», в 5 часов утра 29 мая к cпортивно-концертному комплексу в Московском районе прибыли более 150 полицейских. Исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД полковник Баранов собрал полсотни сотрудников Управления уголовного розыска, по пять оперативников и пять участковых с каждого района города, наряды ГИБДД и других служб. Группам указали на адреса, которые они должны посетить до вечера 29 мая, после чего с 21 часа работать начнет вторая смена. Еще 150 человек.

По данным нашего издания, поводом стало событие, произошедшее в ночь на 20 мая на улице Салова, когда группа уроженцев Узбекистана не поделила сферы влияния с россиянами с Северного Кавказа. Минимум четверо получили ножевые ранения.

Как сообщил собеседник «Фонтанки» в полицейском главке, с авторитетными лицами, влияющими на обстановку на крупных овощных базах, неформальные переговоры велись. «Им предлагали сдать виновников, но они сделали вид, что не знают, кто дрался», – объяснил нашему корреспонденту сотрудник.







«Сегодня решено повлиять на их отношение к реальности. Задача простая – или мы будем во взаимодействии разгребать последствия таких историй, или на основании десятка законных оснований будем проверять все, что можно проверить», – добавил другой собеседник в ГУ МВД.

По данным «Фонтанки», первыми объектами проверки станут овощные базы на улицах Софийской и Салова.