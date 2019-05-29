Макрон пообещал организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины. Об этом 29 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости».

Макрон уточнил, что встреча пройдет, как только «для этого сложатся политические условия». «Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», — подчеркнул французский президент.

В ближайшее время Макрон собирается провести встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он надеется убедить в необходимости возобновления переговоров по ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что российский президент может встретиться с Зеленским именно в формате «нормандских переговоров». Однако окончательное решение будет приниматься после формирования команды нового президента Украины.





