Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.54р
72.17р
01:37 29.05.2019
Расширенный поиск

Власть
29.05.2019 00:14
Печать

Макрон пообещал организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины. Об этом 29 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости». 

Макрон уточнил, что встреча пройдет, как только «для этого сложатся политические условия». «Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», — подчеркнул французский президент.

В ближайшее время Макрон собирается провести встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он надеется убедить в необходимости возобновления переговоров по ситуации в Донбассе. 

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что российский президент может встретиться с Зеленским именно в формате «нормандских переговоров». Однако окончательное решение будет приниматься после формирования команды нового президента Украины. 

 



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
Фото предоставлено КСК "Райдер"
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
28.05.2019 14:20

Код ЭПЛ - инновации в ювелирной сфере

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества — Код ЭПЛ.
Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов/ LEGENDA Intelligent Development
28.05.2019 11:35

Быть или не быть бизнес-классу в «сером поясе»

В условиях, когда привлекательных мест для строительства становится все меньше, редевелопмент становится одним из самых перспективных направлений для реализации жилых проектов.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:10

Яркие краски лета от ГК «КВС»

Территорию рядом с детской площадкой в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» облагородили. Теперь маленьких жителей радуют персонаж-талисман компании КВСик, который гуляет со своим верным четвероногим другом УЮТиком.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:01

30 мая пройдет экскурсионный день от группы компаний «КВС»

Во время мероприятия вы сможете подробно узнать всю информацию о жилых комплексах «Жили-Были» и «Континенты».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.05.2019 10:48

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей

Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей. На 1 апреля 2019 года активы Банка составили 651.0 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.05.2019 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове в непосредственной близости от Финского залива и Малой Невы, состоялся традиционный для Компании праздник первого бетона.
Фото предоставлено Badmamas
27.05.2019 19:14

Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.