«Колеса Илона» помогли английскому роботу справляться с поворотами, не разворачивая корпус

Робота, который умеет двигаться в любую сторону без поворота корпуса, разработал британский инженер Мэттью Уотсон. Новинку представили на конференции ICRA 2019, пишет издание «N+1» 28 мая.

Необычную способность ему придают «колёса Илона». Они были разработаны в 1970-х годах инженером Бенгтом Илоном и наиболее часто применяются в вилочных погрузчиках на складах. Каждое колесо состоит из круглого основания и закрепленных под углом роликов.

Сам робот построен по тому же принципу, на котором основан гироскутер: конструкция постоянно нестабильна и для того, чтобы поддерживать ее в вертикальном положении, необходимо постоянно двигаться. Инженеры показали, как уверенно такой робот маневрирует между препятствий и двигается в любом направлении, не поворачивая корпус.





