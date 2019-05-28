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Общество
28.05.2019 23:41
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«Мы назвали это "эффектом черных очков", которые наши соотечественники надели и не снимают». Глава ВЦИОМ объяснил, почему падает доверие к Путину

Рейтинг президента России Владимира Путина в последнее время снижается из-за того, что россияне не верят, что начнут жить лучше. Как пишут «Ведомости», об этом 28 мая в передаче Hard Day's Night на телеканале «Дождь» заявил глава  Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Я думаю, что главная причина (падения рейтинга Путина — прим. ред.) — это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит — когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят, — в последние пять лет наши доходы не растут», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что острая фаза кризиса завершилась в 2016 году, но жить легче не стало. А главное, что люди не верят «в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня».

Пенсионную реформу глава ВЦИОМ критичной для рейтинга президента не считает, хотя она, конечно, добавила пессимизма. «Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — пояснил Федоров.

Напомним, 24 мая были обнародованы данные опроса ВЦИОМ о доверии политикам. Владимир Путин занял первое место, но о доверии к нему заявили всего 31,7% респондентов — это худший результат за 13 лет. Судя по данным ВЦИОМ, рейтинг президента падает с середины июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.



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