В Самаре суд признал экстремистской религиозную организацию, последователи которой лечатся чаем и солнцем. Выживают не все

Самарский областной суд по требованию прокуратуры признал экстремистским местное отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»). Об этом пишет «Новая газета» 28 мая.

Последователи «Алля-Аят» отвергают традиционную медицину. Лечатся они при помощи прикладывания к больным участкам тела журнала «Звезды Селенной», который ещё в 2013 году внесли в реестр экстремистских материалов. Также к целительной диете прилагается чай с молоком и солью и наблюдение за солнцем. Несколько тяжелобольных в итоге отказались от помощи медиков и умерли.

Организацию в начале 1990-х годов основали уроженцы Казахстана — бывший водитель Фархат Абдуллаев и его жена Нина Касимова. Абдулаева последователи называли «истинным отцом» и «создателем всего сущего».

В некоторых регионах деятельность отделений «Алля-Аят» уже запрещена решением суда. Против руководителей региональных отделений неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе, о мошенничестве и о незаконном занятии народной медициной.





