Утерянный концепт BMW 1970 года восстановили по рисункам и фотографиям

Этот необычный концепт появился на публике всего один раз – на Женевском международном автосалоне 1970 года, после чего бесследно исчез. На днях BMW представила его вновь: баварцы воспроизвели автомобиль 1970 года, пользуясь немногочисленными рисунками и фотографиями, а также указаниями автора – 80-летнего легендарного дизайнера Марчелло Гандини.

Утерянный концепт назывался BMW Garmisch – в честь популярного горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен в Баварии – и представлял собой четырехместное купе с очень необычным для своего времени дизайном, пишет Motor Authority. Дизайн концепта во многом предвосхитил моду на чистые, прямые линии и простые геометрические формы в противоположность замысловатым «аэродинамическим» автомобилям 60-х.

BMW Garmisch был создан в знаменитом итальянском дизайнерском ателье Bertone и являлся детищем автора Lamborghini Miura и Lamborghini Countach и одного из ведущих дизайнеров Bertone Марчелло Гандини. Впоследствии идеи, заложенные в концепт, частично воплотились в следующей работе Гандини для баварской марки – BMW 5-серии с индексом Е12. Во всяком случае, внешнее сходство линий концепта и седана видны невооруженным глазом.







Чтобы воссоздать утерянный концепт, нынешним дизайнерам BMW пришлось провести целое историческое исследование, собирая сведения буквально по крупицам. Оригинал создавался в ателье Bertone, что называется, «с листа», никакой документации или чертежей не сохранилось, и все, что осталось, – это немного фотографий и рисунков.

К счастью жив еще и автор концепта, который охотно принял участие в проекте и был рад, что BMW решила вспомнить его работу. И хотя команда дизайнеров баварской марки использовала для возрождения и определения оригинальных конструкций и форм новейшие технологии 3D-моделирования, кузов нового BMW Garmisch был сделан вручную опытными мастерами в Турине, так же как и почти 50 лет назад создавался утерянный оригинал.

В результате получился автомобиль, который даже сам автор, по его словам, не смог бы отличить от оригинала.

Возрожденный BMW Garmisch на днях показали публике в рамках ежегодной выставки старинных автомобилей Concorso d’Eleganza в отеле Villa d’Este на итальянском озере Комо, в присутствии автора – маэстро Марчелло Гандини.