«Вот такая вышла цивилизованная передача власти». Новый секретарь СНБО Украины сообщил об исчезновении серверов с секретной информацией из здания Совбеза

Из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пропали мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией. Нет и самих серверов, сообщил 28 мая в своем Facebook новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

На видеозаписи он демонстрирует пустое помещение.

«Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены», — говорит Данилюк.







«Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине», – подытожил секретарь СНБО. Серверы, по его словам, находились в соседней комнате, и их тоже нет.

Эту информацию уже в своем Facebook прокомментировал бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что вся техника в ситуационной комнате была арендована на личные средства Порошенко, а теперь ее вернули владельцу.