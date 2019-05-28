Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +17
$ 64.54р
72.17р
23:51 28.05.2019
Расширенный поиск

Общество
28.05.2019 22:24
Печать

Родственники погибших в Сирии военных через суд добились права на премии за полученные посмертно госнаграды

Читинский гарнизонный военный суд обязал военных финансистов выплатить наградные родственникам трех военных, погибших в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант» 28 мая.

Близким старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина отказали в положенных денежных компенсациях со ссылкой на то, что военные были награждены посмертно. Премии за госнаграды положены только живым солдатам и офицерам, заявили им в Минобороны. Военный суд признал данное положение дискриминирующим и удовлетворил требование родственников.

Сергей Елин удостоен ордена Кутузова — награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а его сослуживцев отметили орденом Мужества.

Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271) погибли год назад  при отражении ночного нападения боевиков на сирийскую артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу поручил упростить получение пенсий родственниками погибших при боевых действиях. Для этого должны внести изменения в законодательство, писал  официальный печатный орган Вооруженных сил России «Красная звезда». Сейчас порядок выплат компенсаций определяется законом 1993 года. Некоторые его положения трактуются неоднозначно, из-за чего семьям приходится обращаться в суд.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
Фото предоставлено КСК "Райдер"
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
28.05.2019 14:20

Код ЭПЛ - инновации в ювелирной сфере

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества — Код ЭПЛ.
Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов/ LEGENDA Intelligent Development
28.05.2019 11:35

Быть или не быть бизнес-классу в «сером поясе»

В условиях, когда привлекательных мест для строительства становится все меньше, редевелопмент становится одним из самых перспективных направлений для реализации жилых проектов.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:10

Яркие краски лета от ГК «КВС»

Территорию рядом с детской площадкой в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» облагородили. Теперь маленьких жителей радуют персонаж-талисман компании КВСик, который гуляет со своим верным четвероногим другом УЮТиком.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:01

30 мая пройдет экскурсионный день от группы компаний «КВС»

Во время мероприятия вы сможете подробно узнать всю информацию о жилых комплексах «Жили-Были» и «Континенты».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.05.2019 10:48

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей

Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей. На 1 апреля 2019 года активы Банка составили 651.0 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.05.2019 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове в непосредственной близости от Финского залива и Малой Невы, состоялся традиционный для Компании праздник первого бетона.
Фото предоставлено Badmamas
27.05.2019 19:14

Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.