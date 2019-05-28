Родственники погибших в Сирии военных через суд добились права на премии за полученные посмертно госнаграды

Читинский гарнизонный военный суд обязал военных финансистов выплатить наградные родственникам трех военных, погибших в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант» 28 мая.

Близким старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина отказали в положенных денежных компенсациях со ссылкой на то, что военные были награждены посмертно. Премии за госнаграды положены только живым солдатам и офицерам, заявили им в Минобороны. Военный суд признал данное положение дискриминирующим и удовлетворил требование родственников.

Сергей Елин удостоен ордена Кутузова — награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а его сослуживцев отметили орденом Мужества.

Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271) погибли год назад при отражении ночного нападения боевиков на сирийскую артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу поручил упростить получение пенсий родственниками погибших при боевых действиях. Для этого должны внести изменения в законодательство, писал официальный печатный орган Вооруженных сил России «Красная звезда». Сейчас порядок выплат компенсаций определяется законом 1993 года. Некоторые его положения трактуются неоднозначно, из-за чего семьям приходится обращаться в суд.





