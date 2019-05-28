«Приехали мы к Вам исключительно из уважения к Вам лично». Путин получил от Назарбаева орден его имени
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Владимиру Путину орден своего имени «за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества» между странами и в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союза. Об этом 28 мая сообщается на сайте Кремля.
Орден называется «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев», на нем изображен профиль самого Назарбаева.
Назарбаев вручил Путину орден "Первого президента Казахстана – лидера нации Нурсултана Назарбаева" pic.twitter.com/8MX5PeEpMV— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 мая 2019 г.
Встреча с Назарбаевым прошла накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Причем Путин подчеркнул, что приехать раньше его заставило только уважение к первому президенту Казахстана.
«Но хотел бы вот что сказать: у нас мероприятия-то основные завтра. А приехали мы к Вам сегодня вечером, по Вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением – из уважения к Вам лично», – подчеркнул Путин.
Назарбаев оценил такой комплимент и подчеркнул, что личное отношение российского президента к нему и Казахстану «имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит». При этом Назарбаев дал понять, что, покинув свой пост, от власти он отходить не собирается.
«В 2014 году было построено это здание – Центр первого президента, здесь есть всё для моей работы: здесь библиотека, музей, институт мировой политики и экономики, архив, канцелярия первого президента. То есть всё здесь есть для того, чтобы я и там остался, в своём кабинете, и здесь как председатель Совета Безопасности страны, определяющий внешнюю и внутреннюю политику и рассматривающий важнейшие кадры государства», – заявил Назарбаев.