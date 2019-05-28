«Приехали мы к Вам исключительно из уважения к Вам лично». Путин получил от Назарбаева орден его имени

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Владимиру Путину орден своего имени «за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества» между странами и в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союза. Об этом 28 мая сообщается на сайте Кремля.

Орден называется «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев», на нем изображен профиль самого Назарбаева.

Назарбаев вручил Путину орден "Первого президента Казахстана – лидера нации Нурсултана Назарбаева" pic.twitter.com/8MX5PeEpMV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 мая 2019 г.







Встреча с Назарбаевым прошла накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Причем Путин подчеркнул, что приехать раньше его заставило только уважение к первому президенту Казахстана.

«Но хотел бы вот что сказать: у нас мероприятия-то основные завтра. А приехали мы к Вам сегодня вечером, по Вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением – из уважения к Вам лично», – подчеркнул Путин.

Назарбаев оценил такой комплимент и подчеркнул, что личное отношение российского президента к нему и Казахстану «имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит». При этом Назарбаев дал понять, что, покинув свой пост, от власти он отходить не собирается.