«ГАИ вызывать не надо». Под Петербургом машина ДПС стала участником аварийного трио

Авария с участием машины ДПС произошла в Кировском районе Ленобласти вечером 28 мая. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях около 21.00.

На Мурманском шоссе у деревни Ратницы не поделили дорогу три автомобиля. Буквой «П» встали «Газель», «Фольксваген Поло» и машина ДПС.

«ГАИ вызывать не надо», — комментируют автолюбители. На опубликованных с места ДТП кадрах виден водитель экипажа ДПС, коллега вытирает ему кровь с головы.







В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти отметили, что информация о пострадавших в данной аварии пока не поступала.