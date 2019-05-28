Бывшего главу Росграницу арестовали. Его обвиняют в хищениях при обустройстве границы в Выборге

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова. Об этом 28 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

«Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ», — рассказал адвокат Борис Кожемякин.

Безделов вину не признает, подчеркнул адвокат. Отметим, экс-глава Росграницы уже отбывает наказание по другому делу, для рассмотрения нового обвинения его перевезли из колонии во Владимирской области.

Напомним, в 2017 году Дмитрия Безделова признали виновным в мошенничестве на 490 млн руб. при строительстве и реконструкции шести автомобильных и железнодорожных пропускных пунктов в нескольких российских регионах. Безделов получил девять лет колонии общего режима. Позже срок сократили до шести лет (пересчет по норме «один день в СИЗО за полтора в колонии»).





