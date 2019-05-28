Забери свой стартовый номер на ЗСД Фест и выиграй ценный приз
С 29 по 31 мая вы можете получить стартовый номер участника ЗСД Фест в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116) и принять участие в розыгрыше пяти сертификатов номиналом 4000 рублей в универмаге "СТОКМАНН".
Для участия в розыгрыше:
- приходите за номером в ТК "Невский центр" и получите купон с номером участника
- напишите на отрывной части купона свой стартовый номер и отдайте отрывную часть организаторам
- подпишитесь на аккаунт @nevskycentre в Instagram
- следите за новостями в аккаунте
3 июня с помощью генератора случайных чисел будут определены 5 победителей. Выигрышные номера будут опубликованы в Stories аккаунта @nevskycentre.
Выдача стартовых номеров на ВЕЛОПРОБЕГ проходит на мостике 2-го этажа ТК по следующему графику работы:
29, 30 и 31 мая с 15:00 до 20:00
ЗДЕСЬ вы найдете всю информацию про второй ЗСД Фест – подробные инструкции для велосипедистов и бегунов, развлекательную программу фестивального городка, интересные факты про уникальную трассу центрального участка ЗСД и звездных гостей фестиваля.
Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в субботу, 1 июня.
- Минимальный возраст участников – 16 лет.
- Зарегистрироваться на ЗСД Фест можно на сайте фестиваля.
- Как прошел ЗСД Фест в прошлом году, смотрите здесь.
- Новости и подробная информация для участников появляются на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.