Забери свой стартовый номер на ЗСД Фест и выиграй ценный приз

С 29 по 31 мая вы можете получить стартовый номер участника ЗСД Фест в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116) и принять участие в розыгрыше пяти сертификатов номиналом 4000 рублей в универмаге "СТОКМАНН".

Для участия в розыгрыше:

приходите за номером в ТК "Невский центр" и получите купон с номером участника

напишите на отрывной части купона свой стартовый номер и отдайте отрывную часть организаторам

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3 июня с помощью генератора случайных чисел будут определены 5 победителей. Выигрышные номера будут опубликованы в Stories аккаунта @nevskycentre .

Выдача стартовых номеров на ВЕЛОПРОБЕГ проходит на мостике 2-го этажа ТК по следующему графику работы:



29, 30 и 31 мая с 15:00 до 20:00

ЗДЕСЬ вы найдете всю информацию про второй ЗСД Фест – подробные инструкции для велосипедистов и бегунов, развлекательную программу фестивального городка, интересные факты про уникальную трассу центрального участка ЗСД и звездных гостей фестиваля.

Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в субботу, 1 июня.