Истории, о которых невозможно молчать. «Фонтанка» узнала, какую программу будет вести на Первом канале Ксения Собчак

Телевизионная ведущая Ксения Собчак может обосноваться в эфире федерального канала уже в следующем сезоне. Экс-кандидату в президенты России прочат место одного из главных медиаторов Первого канала.

О возможном приходе Собчак на Первый 28 мая сообщает РБК. Сама светская дива призналась, что такая идея появилась два года назад, но переговоры с гендиректором канала, Константином Эрнстом буксуют. По её словам, пока никакой определённости.

Пресс-служба телеканала на результаты обсуждения смотрит более оптимистично. Сообщается, что программа может быть запущена уже в следующем телесезоне. Источники «Фонтанки» на медиарынке уточнили, что Ксении Собчак прочат судьбу нового лица передачи «Пусть говорят», которую почти два года назад покинул Андрей Малахов.

«Пусть говорят» выходит в эфир с 2005 года, является калькой с американского трэш-шоу Джерри Спрингера. Программа посвящена житейским проблемам и приватным историям, известна скандальными темами и эмоциональными героями. До августа 2017 года была неразрывно связана с Андреем Малаховым. После ухода на ВГТРК место Малахова на «Пусть говорят» занял Дмитрий Борисов. Отмечалось, что с его приходом ток-шоу от бытовых скандалов развернулось в сторону политики.







Ксения Собчак с мая является одним из гендиректоров телеканала «Супер», ведёт свой канал на YouTube. Начало её телевизионной карьере положил проект «Дом-2» на ТНТ, который она оставила в 2012 году. С «Первым» Собчак сотрудничала десять лет назад в роли ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», а также музыкальной программы «Две звезды».