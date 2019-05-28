Финская сборная сломала кубок ЧМ 2019

Хоккеисты сборной Финляндии привезли на родину кубок без дна и успели повредить ручку.

Как пишет финская газета Ilta-Sanomat, кубок ЧМ 2019 не пережил бурной ночи в абсолютной целости и сохранности – «Сыну», как называют хоккеисты трофей, был нанесен незначительный урон на праздничной вечеринке.

Сборная прилетела в Хельсинки накануне, и уже из самолёта вынесла кубкок без дна.







В честь чемпионов в Хельсинки устроили большой праздник, на который пришли 50 тысяч человек. Часть команды отмечала до утра, и вечеринка продолжилась во вторник, 29 мая, в одном из отелей столицы.

Когда хоккеисты грузились в автобус, форвард Йере Саллинен показал «Сына» руководителю команды Мике Кортелайнену – у него была оторвана ручка. Саллинен заверил, что проблему можно решить одним винтиком.

После предыдущей победы Суоми на чемпионате 2011 года «Сына» тоже немного повредили, пишет IS. Нынешний трофей, который отдают в руки сборным, используют с 2001 года. Он весит 10 кг, имеет серебряные и золотые элементы, а его основание сделано из эбена и розового дерева.

Финская федерация хоккея подтвердила, что игроки отмечали победу с настоящим кубком на льду и в раздевалке, но после его нужно было вернуть в Международную хоккейную лигу IIHF, а домой увезти копию. Это не удивительно, учитывая, что трофей переживает в руках победителей. На последнем чемпионате, который выиграла сборная Суоми в 2011 году, у кубка тоже оторвалали ручку.

Руководитель сборной Мика Кортелайнен в комментарии IS днём сказал, что копия кубка одна. «Даже если «Сын» окажется в таком состоянии, как часть команды, у Кортелайнена есть решение», – пишет газета. «Разве в этом случае его не несут в мастерскую и не приводят в порядок, ведь всегда этот символ лиги возвращают в прежнее состояние. Какой-то специалист это делает», – прокомментировал Кортелайнен.

Маршрут путешествия трофея пока не известен.

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