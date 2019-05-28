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Власть
28.05.2019 20:20
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За любовь к отечеству. Без какого вина Медведев оставил чиновников Петербурга

«Французское вино, выдержанное в дубе 18 месяцев, сорт винограда: каберне фран» - это не витрина алкомаркета, а техзадание от управделами президента для Дворца Конгрессов в Стрельне. Скоро подобные формулировки станут недоступны рядовым чиновникам — Дмитрий Медведев велел госучреждениям переходить на отечественное.

За любовь к отечеству. Без какого вина Медведев оставил чиновников Петербурга

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Премьер-министр подписал постановление о запрете с 1 июня государственным и муниципальным учреждениям закупать заграничные игристые, ликерные и фруктовые вина. В документе говорится, что мера призвана помочь отечественному виноградарству, а также защитить внутренний рынок. «Фонтанка» присмотрелась к закупкам последних лет в Петербурге и рассказывает, какие итальянские, французские и чилийские названия придется забыть чиновникам.

В петербургском сегменте госзакупок аукционы с названием «Поставка алкогольной продукции» чаще других проводит ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в СЗФО» Управления делами президента РФ. В техзаданиях всегда один адрес – государственный комплекс «Дворец Конгрессов» в Стрельне. «Фонтанка» рассказывала о внушительном винном погребе Константиновского дворца.

С 2003 года там, как и при императрице Елизавете, созданы идеальные условия для хранения вин. Погреба представляют собой помещение с узким проходом и довольно низким потолком, в котором поддерживается специальная температура и влажность. Винная коллекция начиналась с 13 тысяч бутылок за 20 млн рублей. Основу «собрания» составляли венгерские вина (49 наименований), подаренные Владимиру Путину премьер-министром Петером Меддьеши. Из них 800 бутылок музейных полусладких белых вин «Токай» 30-50-летней выдержки. В 2008-м еще 8 млн рублей было потрачено на обновление коллекции. Конечно, часть из них пошла на нужды отеля «Балтийская звезда», который также входит в ФГУ «Дворец конгрессов» и организует банкеты, свадьбы, коктейли, фуршеты не только на территории комплекса, но и на выезде.

С декабря 2018 года Управление по эксплуатации зданий в СЗФО особенно активно пополняет запасы. Техзадания пестрят конкретикой: не просто название вина и литраж, а цвет, вкус, запах. С прошлого декабря по май 2019 года «Фонтанка» насчитала заказов на вино почти на 4 млн рублей.



Ассортимент от относительно массовых предложений постепенно идет на повышение классности. От французского вина «Зюдтироль Фалькенштайн Рислинг», которое по техзаданию должно быть «выдержанно в бочках из акации 6 месяцев», иметь «соломенный цвет с зеленоватым отливом» и «минеральный вкус с сбалансированной кислотностью» по 1538 рублей за бутылку и итальянского брюта «Альфабето», «нежного светло-соломенного цвета с чарующим блеском» по 325 рублей за бутылку, до вполне серьезных предложений вроде красного сухого вина «Шатонеф-дю-Пап «Телеграмм» за 4086 рублей и  «Луи Родерер Брют Премье» с «ароматами цветов яблони, спелого желтого яблока, мандарина и молотого имбиря» за 5394 рубля. И 240 бутылок вина «Шато Дересла Токай Асу» за 919999 рублей.

На резонный вопрос, как на это разнообразие повлияет инициатива Медведева, в пресс-службе Управделами корреспондента «Фонтанки» заверили, что при проведении государственных мероприятий и приемов используется алкоголь отечественного производства. А остальной закупается для коммерческой деятельности — свадеб и тому подобных праздников и закону не противоречит, так как приобретается не на бюджетные средства.

Подобной отговорки не нашлось у другого крупного заказчика алкоголя в Петербурге – «Дирекции по управлению гостиничным и ресторанным комплексом» Смольного. Она отвечает за организацию общественного питания и гостиничного обслуживания мероприятий, проводимых губернатором и правительством Северной столицы. Обеспечивает проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок. С февраля прошлого года «Фонтанка» нашла шесть аукционов, связанных с покупкой вина на сумму под 400 тысяч рублей.

В описаниях городские чиновники скромнее. «Вино игристое белое брют из региона Венето (Италия. — Прим. ред.)». Аромат: «с цветочными и фруктовыми нотами». Вкус: «освежающий, гармоничный с приятным послевкусием» – 655 рублей за бутылку в партии из 60 штук.

В некоторых закупках нет конкретных марок и вовсе указан просто регион. Например, Центральная Долина (Чили. — Прим. ред.), Орвието или Тоскана. А иногда и вовсе «Вино красное сухое категории не ниже VDP/IGT». Но покупают и простое российское шампанское.

На звонок «Фонтанки» в дирекции заверили: впредь «будем закупать то, что написано в постановлении, подписанном председателем правительства!».

По словам главного винодела агрофирмы «Саук-Дере» Романа Неборского, отказ от вин иностранных производителей может быть актуален только для каких-то международных встреч, в формате посольств или по линии МИДа. А на уровне рынка ограничение конкуренции будет негативным фактором для развития российских производителей.

– Найти замену иностранным винам можно У нас есть масса маститых производителей в Краснодарском крае и в Крыму: «Лефкадия», «Усадьба Дивноморское», «Сикоры» и многие другие. Есть из чего выбрать, есть масса оценок международных престижных конкурсов и по ним можно подобрать какое-то вино на замену. Например, если у российского и итальянского напитка будет одинаковый балл у одного критика, то они могут быть заменимы. Но это все равно будет совершенно другой продукт и не факт, что сильно дешевле, – констатировал эксперт.

Кроме того, ограничение предписывает прекратить лишь прямые закупки госучреждениями. А их доля не настолько велика. Чаще госслужающие заказывают уже кейтеринг под ключ или сразу целое мероприятие с маленьким разделом про фуршет, а там уже выбор напитков за исполнителем.

Напомним, что импортное вино не стало первым в списке на запрет. Еще три года назад правительство своим постановлением запретило закупать для нужд госучреждений импортную мясную, рыбную и молочную продукцию, соль и даже сахар.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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