«Попортил много крови всяким жуликам». В обновлённый состав ВАК не попал сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд

Один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд не попал в новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), следует из документа, опубликованного на сайте правительства России 28 мая.

ВАК курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных академических работ. Биолог, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд подтвердил «Медузе», что выдвигал свою кандидатуру. По его мнению, против продления его полномочий выступал председатель ВАК – ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

«Я знаю, что он этого добивался. <…> Причина в том, что я довольно много попортил крови всяким жуликам, кроме того, лично Владимиру Михайловичу. Несколько раз президиумом ВАК с моей подачи были приняты решения, которыми он был недоволен», — сказал Гельфанд.

По его словам, Филиппов, вопреки положению о ВАК, пошел уже на третий срок, объясняя это тем, что он якобы не член комиссии, а председатель. Состав ВАК, как отмечают в правительстве, обновили на 68%. Членов комиссии стало 139 вместо 130, членов президиума ВАК — 84 вместо 93.





