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28.05.2019 19:31
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Уголовное дело о разбое против петербургского предпринимателя Максима Яковлева «переехало» из Киргизии в Россию

Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, генеральная прокуратура Киргизии передала российским коллегам материалы уголовного дела против нескольких российских предпринимателей, включая Максима Яковлева, миноритарного акционера петербургского «Кировского завода». 

Как следует из официального письма киргизской генпрокуратуры, датированного началом мая, передача уголовного дела состоялась после обращения с такой просьбой самих подозреваемых в преступлениях россиян. 

Уголовное дело против четверых россиян, включая Максима Яковлева, было возбуждено в Киргизии еще в 2016 году. По версии следствия, в ходе неких взаимоотношений с местным ООО «Континент» петербургские предприниматели якобы наломали дров. Их поступки киргизские правоохранители «оценили» на две статьи своего уголовного кодекса: «Самовольный захват помещений» и «Разбой». 

Представители самого Яковлева заявляли, что это уголовное дело – инструмент в корпоративном конфликте.



По итогам расследования вину Максима Яковлева с товарищами следователи в Бишкеке сочли доказанной и заочно их арестовали. Поскольку с тех пор в Киргизии никто из них не появлялся, спустя короткое время они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, что резко сузило географию путешествий Максима Яковлева. К примеру, на отдых ему пришлось ездить лишь в те страны, откуда не было выдачи. 

Тем не менее дело грозило петербургскому предпринимателю хоть и тяжелыми последствиями, но только в самой Киргизии. Кстати, после принятия в 2019 году нового национального уголовного кодекса самая тяжелая из предъявленных Максиму Яковлеву, «разбойная», статья тянет в этой стране уже не на 8–15 лет, а «всего» на 7,5–10. 

Материалы уголовного дела были переданы российским следственным органам 23 апреля для дальнейшего расследования. Теперь именно они будут изучать собранные киргизами доказательства вины россиян, определять, по какой статье квалифицировать их поступки, и, возможно, принимать решение, идет ли речь о преступлении в принципе. 

Максим Яковлев лишь недавно вернулся домой после того, как его несколько месяцев держали в Абхазии в заложниках, требуя выкуп в 200 млн рублей

Также недавно пришло сообщение об окончании многолетнего конфликта акционеров «Кировского завода», где Максим Яковлев выступал в лице миноритария, добиваясь сокращения полномочий гендиректора Георгия Семененко и отмены ряда его решений.


© Фонтанка.Ру

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