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Бизнес
28.05.2019 19:22
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В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

Петербургское ОАО «Завод «Лентеплоприбор», производящее приборы для ракет и ремонтирующее атомные подводные лодки, сворачивает производство из-за почти вдвое упавшей выручки и убытков. Завод резко критикует практику установления цен при гособоронзаказе и ругает экономический кризис на страницах финансовой отчетности за прошлый год, опубликованной во вторник, 28 мая. 

Падение выручки за год составило 40 млн рублей — до 56 млн по итогам прошлого года. Впервые ОАО накопило убыток — 3,2 млн рублей. При том, что предыдущий год закончился с прибылью в 9,3 млн. Лучшими годами для «Лентеплоприбора» были 2014–2016-й, выручка достигала 127 млн рублей, прибыль – 16 млн. 

Завод «Лентеплоприбор» входил в группу «Норд» братьев Сергея и Вячеслава Шевченко. В группу входил также ресторан «Метрополь», гендиректор которого Игорь Бойков и сейчас состоит в совете директоров завода. 

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик. 



Главное изделие петербургского завода – УВПМ-1, устройство программно-временное микроэлектронное. Оно применяется в оборонной промышленности «для коммутации электроцепей с определенными предварительно установленными выдержками времени».

УВПМ-1 используется, например, в ракетах 85РУ противолодочного комплекса «Раструб-Б», устанавливаемого на сторожевых и больших противолодочных кораблях. Ракета способна поражать надводные корабли, а также сбрасывать в воду торпеду, которая сама ищет подводные цели. 

В 2013 году завод поднял стоимость УВПМ-1 в четыре раза, до 30,7 тысячи рублей, покупатели в лице ОАО «Смоленский авиационный завод», ЗАО «СКБ «Орион», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» пожаловались в Федеральную антимонопольную службу. ФАС признала «Лентеплоприбор» монополистом, так как УВПМ-1, а также еще два датчика влажности не производит в России больше никто. И предписала снизить цену. 

В 2018 году петербургский завод вынужден был исполнять предписание. 

«В сложившейся ситуации ОАО не может принять на себя заведомо неисполнимые обязательства по производству в 2019 году изделий для государственного оборонного заказа по указанной цене, поскольку будет не в состоянии обеспечить стоимость жизненного цикла предприятия, в том числе обеспечить выплату заработной платы работникам», – говорится в финансовом отчете «Лентеплоприбора».   

Собравшийся 23 мая совет директоров одобрил отчетность в таких формулировках — и ликвидацию производства, которая фактически, говорят на заводе, идет с середины марта. 

Если производство не остановить, уточняют на заводе, это приведет к банкротству. «В настоящее время ситуация на рынке нестабильная, что является следствием экономического кризиса», – уверяют на предприятии.


© Фонтанка.Ру

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