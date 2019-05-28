Владелец сети японских кафе, оскорбивших петербуржцев, опроверг закрытие заведения из-за претензий УФАС

Японское кафе на Приморском проспекте, оскорбившее местных жителей, не прекращало работу. Об этом «Фонтанке» 28 мая сообщил основатель сети Константин Зимен. О закрытии заведения ранее заявили в петербургском Управлении Федеральной антимонопольной службы. Наименование переводится с японского как «День недели суббота», но в русской транскрипции оказалось созвучным нецензурной лексике.

Такое название ассоциируется с бранными словами, а значит, нарушает закон, заявила врио заместителя руководителя петербургского УФАС Марина Никитина. Она заверила, что владелец заведения принес извинения жителям и закрыл кафе.

По словам Константина Зимена, претензии ведомства касались не собственно названия, а рекламной конструкции. Ее петербургский франчайзи действительно убрал. Сама сеть намерена продолжить развитие в Северной столице и открыть еще несколько точек по франшизе.

«Фонтанка» запросила разъяснения УФАС и готова опубликовать их после получения.





