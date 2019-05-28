Батареи электрокаров могут жить дольше самих автомобилей, считает Nissan

Несмотря на то, что обычный аккумулятор в автомобиле приходится менять раз в два-три года, батареи в электромобилях «живут» гораздо дольше. Даже дольше, чем сами автомобили, утверждают в Nissan.

Японский автопроизводитель пытается найти способы использования аккумуляторов своих электромобилей после того, как сами машины достигнут конца своего срока службы, пишет 28 мая филиппинское издание британского Top Gear. Кажется, что это противоречит здравому смыслу и общеизвестному опыту поколений автомобилистов, однако данные, собранные Nissan, подтверждают: батареи электрокаров продолжают работать даже после того, как все остальные части машины пришли в негодность.

Согласно исследованиям японской марки, результаты которых были оглашены на Automotive News Europe Congress, «время жизни» батарейных блоков электромобилей превышает срок эксплуатации самих автомобилей в среднем на 10-12 лет. При этом Nissan в своих расчетах исходит из того, что электромобиль в среднем эксплуатируется не менее 10 лет. Батарея же его может работать не менее 22 лет.

Эти сведения компания получила, отслеживая примерно 400 000 автомобилей Nissan Leaf, которые выпускаются с 2011 года.







Такой долгий «срок жизни» батарей порождает другую проблему: а что с ними делать после того, как пришел в негодность сам автомобиль? Судя по всему, этот вопрос встанет перед всеми производителями электромобилей, но Nissan, как компания, выпускающая электрокары дольше всех, столкнулась с ним первой.

Самое очевидное решение – это использование батарей отработавших свое электрокаров для других целей. Например, для стационарных аккумуляторных хранилищ, которые обеспечивают стабильность энергоснабжения крупных объектов. Так, в прошлом году в Амстердаме на футбольном стадионе ArenA была установлена система из 148 отработанных аккумуляторных батарей от Nissan Leaf суммарной емкостью три мегаватта, способная снабжать электричеством весь объект на протяжении всего футбольного матча.

Также батареи от Nissan Leaf пригодились при создании уникальной системы автономного уличного освещения в японском городе Намье. Там уличные фонари снабдили солнечными батареями и аккумуляторами от электромобилей, так что теперь они днем накапливают электричество, чтобы светить всю ночь.