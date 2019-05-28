Bosco закоротило в Петербурге на 110 млн. Пожар уничтожил запасы одежды

Ущерб от пожара на складе сети Bosco в Петроградском районе Петербурга составил более 110 млн рублей.

О размере ущерба 28 мая сообщает компания «Ингосстрах». Страховым случаем был признан крупный пожар в конце ноября 2018 года – с черным дымом, ярким пламенем, перекрытыми дорогами.

«В результате возгорания был уничтожен товарный запас непродовольственной группы: одежда, обувь, аксессуары, сувениры», – уточнили в страховой.

Bosco подвела аренда склада в дореволюционном фонде. Доходный дом родной племянницы Федора Достоевского Ставровской построен в 1899 году. Здание подверглось капитальной перестройке в середине 2000-х.







Причиной пожара стало короткое замыкание силовых кабелей, проходивших по внешней стене дома. От их перегрева загорелась изоляция, огонь перекинулся на товары.