Поздравить сборную Финляндии с «чудовищем»: священники Ново-Валаамского монастыря не остались в стороне от хайпа

Финляндия продолжает праздновать победу своей сборной на чемпионате мира по хоккею, в стороне не осталась даже местная православная церковь.

В инстаграме монах и секретарь Ново-Валамского монастыря Назарий выложил фото священнослужителей с персонажем по имени Морра (фин. Morko), который стал символом чемпионства-2019. Такое прозвище носит капитан сборной Марко Анттила, ставший героем турнира. Морра — чудовище из сказок Туве Янссон про муми-троллей, которое может заморозить всё, к чему прикасается.







"Поздравляем Морко и всю Финляндию".

Морра теперь появляется повсюду: на камнях, на электричках в виде граффити, фигурой на тортах и принтом на футболках.

Покупатели сметают с полок магазинов кружки с Mоrkо. Даже производитель презервативов на волне популярности к персонажу, увидев сходство силуэта сказочного героя со своей продукцией, запустил соответствующую рекламу.

Кто-то даже решился на тату.

Подробнее о том, как Финляндия отпраздновала чемпионство.