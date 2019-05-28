«Воспринимают как плату за проезд». ГИБДД предлагает повышать штрафы за повторные нарушения

В Госавтоинспекции РФ предложили способ борьбы со злостными нарушителями ПДД, на которых не действуют дорожные камеры. В ведомстве высказались за повышенные штрафы за повторные нарушения.

Как сообщил 28 мая заместитель главы ГИБДД РФ Александр Быков, ежегодно количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами, растет на 10%. По его мнению, многие водители сейчас воспринимают «письма счастья» как обычную плату за проезд. Поэтому ведомство предлагает повышать штраф за каждое повторное нарушение, зафиксированное камерами, передает ТАСС.

По словам Быкова, такой рост числа нарушений говорит о том, что санкция не выполняет свою профилактическую роль, а значит, «основная цель административного наказания не достигается». Водитель проезжает под двумя камерами с превышением, а потом оплачивает штрафы со скидкой.

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», – отметил замглавы ГИБДД. Говорить о справедливости закона, по его мнению, в этом случае не совсем корректно, нужно говорить о том, выполняет ли наказание свою профилактическую роль.





