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Власть
28.05.2019 18:50
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Эксцесс власти. В Конституционном суде заступились за организаторов митингов, но изъянов в законе не нашли

Недовольный законом о митингах иркутский активист нашёл понимание в Конституционном суде. Со злоупотреблениями чиновников на местах представители власти согласились, однако делать «прививку» и кромсать закон нужным не считают.

Эксцесс власти. В Конституционном суде заступились за организаторов митингов, но изъянов в законе не нашли

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Конституционный суд в открытом заседании 28 мая рассмотрел положения закона о митингах, обязывающие организаторов уведомлять администрацию о мерах, которыми будут обеспечены порядок и безопасность участников и наблюдателей мероприятия. В очередной раз на «скамью подсудимых» закон о митингах отправил активист Валерий Тетерин. Неопределённость в его положениях он нашёл в 2018 году, когда не смог согласовать сначала демонстрацию на 9 сентября, а затем пикетирование в октябре. Администрацию не устроили формы и методы, которыми будут обеспечены порядок и безопасность на акциях. По закону организатор указывает их «в пределах своей компетенции», представители власти и полиция оказывают содействие.

Судьям КС Тетерин рассказал, что в качестве мер предусмотрел аптечку и номера экстренных служб, которые собирался напомнить участникам акции. Уведомление вернулось без рассмотрения. Такая же участь постигла следующую попытку, когда чиновникам был направлен уже проверенный документ, «списанный» у другого активиста.

«Его мероприятие было согласовано и состоялось. Нам вернули уведомление без рассмотрения. При этом мы не просто использовали одну и ту же формулировку, мы пытались подобрать то, что устроит власть», – объясняет Тетерин.

Не прописанные в законе формы и методы, по его мнению, оставляют чиновникам лазейку для отсева неугодных акций. Фракции «Яблоко» в Иркутске не удалось получить добро, даже пообещав привлечь для безопасности дружинников. Зато «Молодая гвардия Единой России» получила два десятка площадок разом, указав в графе форм и методов данные и телефон организатора.



«До 2018-го правоприменительная практика была другой. Сейчас стали фильтровать. Нормы не просто нарушают мои права как заявителя, но и вообще посягают на право свободы шествий и собраний», – убеждает суд 26-летний Тетерин.

Представляющий его интересы адвокат Сергей Голубок видит проблему не столько в практике, сколько в самих положениях закона. Их текст, по его словам, создаёт повод для отказа.

«Не нравится, что написал организатор, не будем рассматривать уведомление. Не будем рассматривать уведомление – не будет митинга. Это охлаждает, так и согласовывать бесполезно будет, – говорит Голубок и рисует перспективы: – Радикализации, маргинализация, хаос. Когда дверь закрыта, то в какой-то то момент её обойдут другим путём».

Тетерин считает, что сейчас в законе о митингах нет защиты от своеволия чиновников, нет возможности предвидеть действия властей. И конкретикой дело не поправить, потому что вариаций публичных мероприятий много и едва ли можно закрепить за каждым нужные меры безопасности. Неконституционные, по его мнению, положения можно попросту вычеркнуть – закон от этого не потеряет.

Сторона, принявшая и подписавшая спорное положение, единым фронтом выступила против, но не во всём. Закон Конституции соответствует, однако к заявителю его применили, очевидно, неправильно, сорвав задуманные им мероприятия.

«Конечно, обеспечивать безопасность – это обязанность органов власти. Нет сомнений, что организатор обязан уведомить о предстоящем мероприятии, чтобы дать возможность принять меры и оказать содействие в силу своей компетенции, то есть навыков, знаний и возможностей, которые зависят от конкретного человека, – вступил полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас и обернулся к заявителю: – По сути, да, вам отказали, не рассмотрев заявление».

Отказ в митинге, напомнил Клишас, допустим, если направившее уведомление лицо не может быть организатором и если место по какой-либо причине не соответствует. При этом во втором случае желающим протестовать должна быть предложена альтернатива.

«Органы власти совершенно очевидным образом нарушают закон, пользуются квазиотказом. А мы теперь должны здесь разбирать», – не оценил он старательность иркутских властей.

Очевидные нарушения прав активиста подтвердил и полномочный представитель президента в КС. По словам Михаила Кротова, закон о митингах вовсе не предусматривает возврат уведомлений без рассмотрения.

«Орган публичной власти не может запретить или разрешить мероприятие. Только предложить более подходящую форму. Предварительное уведомление необходимо, чтобы довести информацию о характере и масштабах события и подготовиться. Если ничего не противоречит, то нужно любыми способами сделать так, чтобы мероприятие прошло в желаемое время в выбранном месте», – разъясняет он.

Сотрудничество, координация, содействие организатору заложены в закон о митингах, заявляет Кротов и называет решения иркутских судов дефектными, а действия местных чиновников – эксцессом исполнителя. Эти огрехи, уверен он, не повод отсекать от закона конституционные положения.

На сокращении закона настаивает Валерий Тетерин. Признание норм противоречащими Основному закону он считает необходимой прививкой, которая не даст иркутской практике «раковой опухолью» расползтись по России. Конституционный суд примет решение, посовещавшись между собой, и огласит его через несколько недель.

Татьяна Ципуштанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Поправки в закон «О митингах» внесли через четыре дня после Болотной. В июне 2012 года они были приняты и уже в ноябре попали в Конституционный суд. Оспорить документ в целом и отдельные положения в частности попытались 102 депутата от «Справедливой России» и КПРФ, а также оппозиционер Эдуард Лимонов. После долгого раздумья в КС серьёзные нарушения на стадии скоростного принятия признали, а расхождения с Основным законом - нет.

Жалобу Алексея Навального на этот же закон не приняли, посчитав, что позиция изложена достаточно подробно. Нашлось в ней место и для протеста: в особом мнении судьи сетовали, что решение могло бы стать прецедентом, если бы КС не проявил «развращённую безответственность».

В 2014 году с положениями закона разбирались по инициативе петербургского антифашиста Андрея Якимова. После его обращения Конституционный суд дал россиянам возможность проводить шествия во время затяжных новогодних праздников. Через три года закон в КС отправили депутаты. Вернуть себе право на встречи с избирателями им не удалось.

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