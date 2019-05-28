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ЗСДфест
28.05.2019 18:45
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Как и где получить стартовые номера на велопробег и забег по ЗСД

Зарегистрированные участники велопарада могут получить стартовые номера 29, 30 и 31 мая с 15:00 до 20:00 в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116), на мостике на втором этаже.

Отметим, что номер можно получить только лично и по документу, который удостоверяет вашу личность. Во время получения номера нужно убедиться, что на нем есть штрих-код: по нему служба безопасности будет пропускать к старту. Велосипедисты без номеров на трассу допущены не будут. 

Стартовые пакеты для участников забега будут выдаваться 1 июня с 14:00 до 16:30 на площадке фестиваля.

В связи с многочисленными обращениями регистрация на забег 10,5 км и полумарафон 21,1 км продлена до 30 мая. Регистрация на велопробег сейчас осуществляется по дополнительным слотам, которые появляются в соцсетях события.



ЗДЕСЬ вы найдете всю информацию про второй ЗСД Фест – подробные инструкции для велосипедистов и бегунов, развлекательную программу фестивального городка, интересные факты про уникальную трассу центрального участка ЗСД и звездных гостей фестиваля.

Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в субботу, 1 июня. 

Справка:

Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

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