Как и где получить стартовые номера на велопробег и забег по ЗСД

Зарегистрированные участники велопарада могут получить стартовые номера 29, 30 и 31 мая с 15:00 до 20:00 в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116), на мостике на втором этаже.

Отметим, что номер можно получить только лично и по документу, который удостоверяет вашу личность. Во время получения номера нужно убедиться, что на нем есть штрих-код: по нему служба безопасности будет пропускать к старту. Велосипедисты без номеров на трассу допущены не будут.

Стартовые пакеты для участников забега будут выдаваться 1 июня с 14:00 до 16:30 на площадке фестиваля.

В связи с многочисленными обращениями регистрация на забег 10,5 км и полумарафон 21,1 км продлена до 30 мая. Регистрация на велопробег сейчас осуществляется по дополнительным слотам, которые появляются в соцсетях события .







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Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в субботу, 1 июня.