«Я буду продолжать свою борьбу против коррупции». Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил РБК, что собирается вернуться на Украину уже 29 мая. Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский вернул ему гражданство страны.

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — сказал Саакашвили. Он уточнил, что не вел переговоров с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства. «Это было его решение», – подчеркнул экс-губернатор Одессы.

Саакашвили также заявил, что пока у него нет конкретных политических планов.

«Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, в Грузии и везде», — сказал он.







По прогнозам Саакашвили, на парламентских выборах на Украине победит партия Зеленского «Слуга народа». «Это новый драйв и новая возможность для Украины. Думаю, что у нас все выйдет», — заявил бывший губернатор Одессы.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которого в 2017-м его лишил предыдущий украинский лидер Порошенко.