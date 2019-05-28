День защиты детей вместе с ГК «КВС»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.

В этом году марафон приурочен ко Дню защиты детей и пройдёт в 60 городах России – от Калининграда до Владивостока. Участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 км и 10 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Начало мероприятия в 9-30. В это время будет проходить регистрация участников забега, а также начнется веселая развлекательная программа.

ГК «КВС» приглашает посетить нашу интерактивную площадку, где вас будет встречать талисман компании КВСик. С ним можно фотографироваться, обниматься и просто обмениваться улыбками. Также можно сделать фото на память в фотобудке, причем бесплатно. Для детей весь день будет открыт разноцветный батут.

Справка о компании ГК "КВС"