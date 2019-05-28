Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

ГК «КВС»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».

Главный вопрос, который интересовал жителей, это строительство школы в рамках комплексного освоения территории. Сейчас школа заявлена на участие в федеральном проекте «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул»). Многих жителей интересовало дальнейшее строительство комплекса и динамичное развитие микрорайона.

Недавно в «Новом Сертолово» появился новый супермаркет, работают магазины розничной торговли и различные сервисы услуг. Уже открыт и работает детский сад, который также строила ГК «КВС».

Дома жилого микрорайона выполнены в стиле лаконичного классицизма в современной трактовке. Изюминка застройки – содействие в сохранении и популяризации исторического наследия Ленинградской области. Реализуется это в уникальном проекте «Музей под открытым небом» – фасады домов оформляются изображениями достопримечательностей Ленинградкой области.

О жилом комплексе «Новое Сертолово» можно узнать подробнее у специалистов отдела продаж по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)