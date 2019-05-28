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Происшествия
28.05.2019 20:53
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Ему просто было негде. Почему профессиональный спортсмен погиб под «Метеором»

Член сборной России Артем Акимов погиб на тренировке, попав под скоростной теплоход в Петровском фарватере. Виндсерферам запрещено пересекать судовой ход, но готовиться им негде.

Ему просто было негде. Почему профессиональный спортсмен погиб под «Метеором»

Артем Акимов//Академия парусного спорта

Следственный комитет намерен возбудить уголовное дело после столкновения 18-летнего виндсерфингиста с «Метеором». Камера наблюдения запечатлела стремительность их встречи. Акимов мчал вдоль моста ЗСД по нелегальному маршруту. В день гибели два раза проскочить мимо теплоходов у него получилось. Третий стал последним.

«27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы «Крестовский остров», кандидат в мастера спорта по виндсерфингу, член молодежной сборной России Артем Акимов», – такой некролог все парусные организации Петербурга опубликовали 28 мая.

Школа «Крестовский остров» находится на берегу реки Малая Невка. Акваторию застолбили владельцы яхт, виндсерферам здесь уже не место. Они доплывают до слияния Малой Невки и Малой Невы и попадают на простор. Ограниченная Крестовским и Васильевским островами и мостом ЗСД территория позволяет им тренироваться.

Между островами проложен судовой ход «Метеоров» – скоростных теплоходов, курсирующих из Петербурга в Петергоф и Кронштадт. Они развивают скорость до 65 километров в час.



В день гибели виндсерфингист с коллегами-спортсменами тренировался ближе к Крестовскому острову. Глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов сообщил «Фонтанке», что он смотрел запись заездов Акимова, она была длительнее той, что опубликовала «Фонтанка».

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«В районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены, большое количество. Молодой человек тоже был среди них, – говорит Родионов. – В какой-то момент, довольно неожиданно, он оторвался от группы, пересек акваторию поперек судового хода, дошел до Васильевского, развернулся и пошел обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с «Метеором».

По словам Родионова, организация движения судов в Волго-Балтийском бассейне четко прописана. Пассажирские не могут смешиваться с грузовыми караванами, маломерные обязаны идти за пределами судового хода или, в крайнем случае, – по кромке. Парусники-одиночки, байдарочники – ни при каких обстоятельствах.

«Члены ассоциации давно пришли к единому мнению, что со спортсменов нужно не только спрашивать, но и отводить им районы для занятий, – продолжает Владимир Родионов. – У нас даже по постановлению правительства Петербурга регаты и другие парусные соревнования проводятся в местах, не предназначенных для этих целей».

«Метеор-176» принадлежит компании «Водоходъ». В пресс-службе «Фонтанке» отказались отвечать на вопросы об обстоятельствах столкновения и профессиональной подготовке капитана, который не заметил виндсерфера.     

«Мы предоставляем всю необходимую информацию следствию», – сообщили в пресс-службе.

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров»  учреждено администрацией Петроградского района в октябре 2017 года. На ее создании настаивал глава Иван Громов.

«Можно сказать, это его детище, – подтвердила «Фонтанке» районный пресс-секретарь Наталья Яковлева. – С нашей стороны как учредителя обязательно последует проверка деятельности школы».

В августе 2019 года Петербург принимает первенство мира по виндсерфингу в классе RS:X. К нему и готовился Артем Акимов. После траурных мероприятий его партнеры по сборной продолжат подготовку, других мест для тренировок у них нет.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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